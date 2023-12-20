اتحاد الكرة يُقرّر تأجيل كل المنافسات

أعلن اتحاد الكرة الجزائري سهرة الأربعاء، عن تأجيل كلّ المنافسات إلى تاريخ غير مُعلن عنه، بِسبب حادث المرور المأساوي لِأسرة نادي مولودية البيّض.

وتعرّض وفد نادي مولودية البيّض لِحادث مرور مُروّع، أثناء تنقّله إلى مدينة تيزي وزو.

وأشار اتحاد الرئيس وليد سعدي إلى بطولة القسم الوطني الأوّل والثاني وبقية الأقسام، وقرعة الدورَين الـ 32 والـ 16 لِكأس الجمهورية.

وكان يُفترض إقامة الجولة الـ 11 من عمر بطولة حظيرة النّخبة ما بين الجمعة والإثنين المقبلَين. وتنظيم الجولة الـ 9 من بطولة القسم الثاني الجمعة والسبت القادمَين. وسحب قرعة الكأس الثلاثاء المقبل.