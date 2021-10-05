اتحاد النيجر يشحن لاعبيه نفسيا.. ويشبه مواجهة الخضر بـ”المعركة”

أملا في مفاجأة المنتخب الوطني على أرضه

يواصل الإتحاد النيجيري لكرة القدم دعمه لمنتخب بلاده قبل مواجهة المنتخب الجزائري هذا الجمعة أملا في تحقيق الفوز على زملاء محرز على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر.

ونشر اتحاد النيجر للكرة تغريدة على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” في الساعات الأخيرة، وصف فيها مواجهة المنتخب الجزائري بـ”المعركة” بصورة مرفقة لتحضيرات أشبال المدرب الفرنسي جون ميشال كافالي بهدف تحفيز اللاعبين نفسيا على تحقيق الفوز في اللقاء المنتظر بين المنتخبين نهاية الأسبوع الجاري في الجزائر، خصوصا وأن القائمين على شؤون الكرة في النيجر يحلمون بـ “كبح” سلسلة النتائج الإيجابية لـ “الخضر”، فضلا عن كون ذلك سيبعث فيهم الأمل من جديد للتنافس على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

ويحرص المسؤولون على الكرة في النيجر على توفير كل الإمكانيات للاعبين في الآونة الأخيرة خصوصا عقب الفوز في الجولة الفارطة خارج الديار على حساب منتخب جيبوتي برباعية مقابل هدفين، وهي نتيجة التي وصفها محبوا المنتخب بـ “التاريخية”، خاصة وأنه لم يسبق لمنتخب بلادهم وأن سجل أربعة أهداف في تصفيات كأس العالم.

يشار أن المنتخب الوطني ونظيره النيجيري لم يلتقيا كثيرا في المواجهات الرسمية وحتى في المواجهات الودية منها، حيث سبق للتشكيلتين وأن تباريتا في 5 مناسبات منذ استقلال الجزائر، مرة في لقاء ودي و4 أخرى في إطار المواجهات الرسمية، حيث كانت الأولى في تصفيات كأس العالم التي جرت في إسبانيا سنة 1982 وبعدها في تصفيات مونديال 2006 وهي الطبعة التي إحتضنتها ألمانيا 2006، حيث فاز “الخضر” في الفاتح من ماي 1981 على النيجر على ملعب الشهيد “محمد حملاوي” برباعية نظيفة تحت إشراف المدرب رايكوف، لينهزم زملاء ماجر بعدها بشهر في العاصمة “نيامي” بهدف يتيم، قبل أن يلتقي المنتخبان بعد 22 سنة في تصفيات كأس العالم، حيث فاز أشبال سعدان على أرضية ميدان ” سايني كونتشي” في العاصمة “نيامي” بهدف دون مقابل، ثم بسداسية كاملة على ملعب 5 جويلية برسم لقاء الإياب، لتكون مواجهة 26 ماي 2012 آخر موعد بين المنتخبين، والتي جرت في ميدان “مصطفى تشاكر” حيث فاز المنتخب الوطني بثلاثية دون رد.