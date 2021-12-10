اتحاد بسكرة رائدا للبطولة الوطنية

لُعبت مساء الجمعة ثلاث مقابلات، بِرسم الجولة السابعة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز اتحاد بسكرة بِميدانه (2-1) على جمعية الشلف، فانفرد بِصدارة الترتيب البطولة الوطنية. كما انتصر صاحب اللقب في النسختَين الماضيَتَين شباب بلوزداد على المضيف أمل الأربعاء بِالنتيجة ذاتها، وتموقع ثانيا. وتغلّب فريق شبيبة الساورة بِثنائية نظيفة على الزائر نادي مولودية وهران.

وبات اتحاد بسكرة رائدا للترتيب بِرصيد 15 نقطة، ويشغل شباب بلوزداد المركز الثاني بِمجموع 14 نقطة، وتحتلّ شبيبة الساورة الرتبة الـ 7 بِرصيد 10 نقاط، وتتموقع مولودية وهران في المركز الـ 11 بِمجموع 5 نقاط، ويحوز أمل الأربعاء 4 نقاط في الرتبة الـ 14، وتملك جمعية الشلف 3 نقاط في المركز الـ 15.

ووجب التذكير بِأن فرق شباب بلوزداد ومولودية وهران وأمل الأربعاء لعبت 7 مقابلات، نظير 6 مواجهات لِاتحاد بسكرة وجمعية الشلف، و5 لقاءات لِشبيبة الساورة.

وتُجرى هذا السبت أربع مواجهات، في حين تأجّلت مقابلتَين أُخريَين إلى تاريخ لاحق.