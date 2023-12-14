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رياضة

اتحاد بسكرة يؤهل لاعبيه الجدد

عمر سلامي
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اتحاد بسكرة يؤهل لاعبيه الجدد
أرشيف
لاعبو اتحاد بسكرة

أكد فريق اتحاد بسكرة، أنه استخرج إجازات لاعبيه الجدد، بعدما تمكن من تأهيلهم، ليكون بإمكانهم المشاركة بداية من مباراة الجولة العاشرة أمام مولودية وهران.

وقال فريق اتحاد بسكرة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “يعلم مجلس إدارة الشركة الرياضية لاتحاد بسكرة بقيادة الرئيس عبد القادر تريعة، بأنه قد تم صبيحة اليوم بصفة رسمية تأهيل اللاعبين الجدد و استخراج الإجازات”.

وأضاف: ” تم تأهيل اللاعبين الجدد واستخراج الإجارزات من أجل وضعهم تحت تصرف الطاقم الفني في قادم الجولات ابتداءً من مباراة مولودية وهران يوم السبت الموافق لـ 16 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى ، بملعب الشهيد أحمد زبانة.. “.

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