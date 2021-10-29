اتحاد بسكرة ينفرد بِكرسي الصّدارة

انفرد فريق اتحاد بسكرة مساء الجمعة بِريادة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل، بعد إجراء مقابلات الجولة الثانية.

جاء ذلك بعد أن أضاف الرّائد اتحاد بسكرة فوزا آخر، وكان هذه المرّة أمام الضيف نادي شبيبة الساورة.

وبِالمقابل، اكتفى صاحب لقب البطولة في الموسمَين الماضيَين فريق شباب بلوزداد، بِنتيجة التعادل مع زائر شباب قسنطينة. في أوّل مباراة للعاصميين خاصّة بِبطولة الموسم الجديد.

وخلصت مباراة القمّة بين شبيبة القبائل والضيف وفاق سطيف، إلى تقاسم الفريقَين للرّغيف.

وخاض الصاعد الجديد إلى حظيرة النخبة هلال شلغوم العيد أوّل مباراة له، لكنه مُني بِالهزيمة داخل القواعد أمام نصر حسين داي.

وتألّق يوسف جحنيط مهاجم اتحاد بسكرة، بِتسجيل ثنائية في مرمى شبيبة الساورة. وهو لاعب كان يرتدي زيّ شباب قسنطينة في الموسم الماضي.

وبات حسام بحراوي مدافع وداد تلمسان أوّل لاعب يُطرد بِالبطاقة الحمراء، في بطولة الموسم الجديد. عِلما أنه كان يُمثّل ألوان شبيبة سكيكدة في النسخة الماضية.

وتُجرى آخر مقابلتَين من عمر هذه الجولة بعد ظهيرة السبت، وهما: اتحاد العاصمة مع الزائر أمل الأربعاء، ومولودية وهران مع الضيف نادي البارادو.

وانتهت المقابلات على النّحو التالي:

ا.بسكرة 2 – ش.الساورة 1

ه.شلغوم العيد 0 – ن.حسين داي 1

س.غليزان 2 – و.تلمسان 1

ش.بلوزداد 1 – ش.قسنطينة 1

ج.الشلف 0 – أ.المدية 1

ش.القبائل 0 – و.سطيف 0

ن.مقرة 0 – م.الجزائر 0

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ا.بسكرة 6ن

2- ن.حسين داي 4ن

3- س.غليزان 3ن (ناقص مباراة)

4- م.وهران 3ن (ناقص مباراة)

5- ن.البارادو 3ن (ناقص مباراة)

6- أ.المدية 3ن (ناقص مباراة)

7- و.تلمسان 3ن

8- ش.بلوزداد 1ن (ناقص مباراة)

9- ا.العاصمة 1ن (ناقص مباراة)

10- ش.القبائل 1ن (ناقص مباراة)

11- و.سطيف 1ن ناقص مباراة)

12- م.الجزائر 1ن (ناقص مباراة)

13- ش.قسنطينة 1ن

14- ن.مقرة 1ن

15- ش.الساورة 0ن (ناقص مباراة)

16- ه.شلغوم العيد 0ن (ناقص مباراة)

17- ج.الشلف 0ن

18- أ.الأربعاء 0ن (ناقص مباراة)