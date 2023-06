اتحاد جدة السعودي يتفق مع بن زيمة

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مع كريم بن زيمة للتوقيع على عقد يمتد لموسمين.

وكشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بن زيمة في صفقة انتقال قياسية .

وأفادت القناة توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع بنزيمة على توقيع عقد يمتد لموسمين.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بن زيمة بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا .

وذكرت الصحف الإسبانية أن بن زيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

من جهة أخرى، كشف خبير الانتقالات الصحفي فابريزو رومانو أن الإعلان الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عن صفقة بن زيمة، قد يكون الأربعاء المقبل.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema

The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023