اتحاد جدة السعودي يحسم صفقة كانتي

حسم نادي اتحاد جدة السعودي صفقة انتقال الفرنسي نغولو كانتي إلى صفوفه، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل “تويتر”: “وقع نغولو كانتي، الثلاثاء، عقود انتقاله لاتحاد جدة”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “الصفقة حسمت وسيتم الإعلان عنها رسميا في وقت قريب”.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC

Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.

Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS

