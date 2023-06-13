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رياضة

اتحاد جدة السعودي يحسم صفقة كانتي

عمر سلامي
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اتحاد جدة السعودي يحسم صفقة كانتي
ح.م
نغولو كانتي

حسم نادي اتحاد جدة السعودي صفقة انتقال الفرنسي نغولو كانتي إلى صفوفه، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل “تويتر”: “وقع نغولو كانتي، الثلاثاء، عقود انتقاله لاتحاد جدة”.
وأضاف فابريزيو رومانو: “الصفقة حسمت وسيتم الإعلان عنها رسميا في وقت قريب”.

وتابع: “يقترب راتب كانتي من 100 مليون يورو، وخضع اللاعب الفرنسي بالفعل للجزء الأول من الفحوصات الطبية”.

وسيلعب كانتي بجانب كريم بن زيمة الذي انضم الأسبوع الماضي إلى اتحاد جدة، قادما من ريال مدريد.

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