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رياضة

اتحاد جدة السعودي يصدر بيانا حول إلغاء مباراته أمام أصفهان الإيراني

عمر سلامي
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اتحاد جدة السعودي يصدر بيانا حول إلغاء مباراته أمام أصفهان الإيراني
ح.م
فريق اتحاد جدة السعودي

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا حول إلغاء مباراته أمام نادي سباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال نادي الاتحادالسعودي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان أصفهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب”.

وأضاف اتحاد جدة في بيانه: “ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر بيانًا حول مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الاثنين.
وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي: “تم إلغاء مباراة سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة”.

وأضاف البيان: “يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

ورفض اتحاد جدة دخول الملعب بأصفهان، اعتراضا على وضع تمثال الجنرال الراحل قاسم سليماني، ليتم بعد ذلك إلغاء المباراة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من مسؤولي النادي الإيراني إزالة تمثال الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني ولافتات ذات طابع سياسي، وتم الرفض من قِبل مسؤولي سيباهان الإيراني.

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