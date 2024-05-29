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رياضة

اتحاد خنشلة لن يلعب بِمَيدانه إلى غاية الموسم المقبل

علي بهلولي
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اتحاد خنشلة لن يلعب بِمَيدانه إلى غاية الموسم المقبل
ح.م

سلّطت لجنة الانضباط عقوبات على فريق اتحاد خنشلة، كما جاء في آخر اجتماع لِمكتبها.

وهكذا سيلعب اتحاد خنشلة مباراة واحدة داخل القواعد بِمُدرّجات شاغرة، مع تسديد غرامة مالية بِقيمة مليون دينار. وذلك بِسبب استعمال الأنصار للشهب النارية، ورشق أرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة.

حدث ذلك خلال مباراة الاتحاد وضيفه فريق شبيبة الساورة مساء الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية (1-0 لِمصلحة المحلّيين).

وسيُواجه اتحاد خنشلة الزائر نجم مقرة بِلا جمهور، في الـ 11 من جوان المقبل ضمن إطار الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة. وهي آخر مواجهة له داخل القواعد هذا الموسم.

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