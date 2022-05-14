اتحاد خنشلة يضع قدما في القسم الأوّل

اتحاد خنشلة في أفضل رواق نحو حظيرة النّخبة

وضع اتحاد خنشلة مساء السبت، قدما في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الرّائد اتحاد خنشلة بِسداسية نظيفة على الزائر فريق مولودية بجاية، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”.

وضمن الإطار ذاته، انتصر الوصيف جيل برج منايل خارج القواعد أمام اتحاد عنابة، بِنتيجة (1-2).

واحتفظ اتحاد خنشلة بِصدارة الترتيب حيث يجمع 66 نقطة، ويتموقع جيل برج منايل ثانيا بِمجموع 64 نقطة. بينما يحوز نادي التلاغمة 48 نقطة في الرّتبة الثالثة.

وفي الجولة الـ 30 والأخيرة بِتاريخ الـ 21 من ماي الحالي، يلعب اتحاد خنشلة مع المضيف فريق حمراء عنابة. ويستقبل جيل برج منايل شبيبة سكيكدة.

ويتموقع فريق حمراء عنابة في المركز الـ 8 بِمجموع 38 نقطة، وتملك شبيبة سكيكدة الرّصيد ذاته في المركز الـ 10. وتتفوّق حمراء عنابة على اتحاد الشاوية (الرّتبة الـ 9) وشبيبة سكيكدة، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (-1/-2/-4).

صراع ثنائي

وفي بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، ولِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة. ما زال الصّراع على أشدّه بين فريقَي الطّليعة مولودية البيض وشباب عين تيموشنت.

وفازت مولودية البيض بِهدف لِصفر على المضيف نجم بن عكنون، كما انتصر شباب عين تيموشنت بِالنتيجة ذاتها على الزائر فريق جمعية وهران.

وبات فريق مولودية البيض يجمع 65 نقطة في الصّدارة، ويملك شباب عين تيموشنت الرّصيد ذاته في الرّتبة الثانية. ويشغل رائد القبة المركز الثالث بِمجموع 56 نقطة.

وتتفوّق مولودية البيض على شباب عين تيموشنت، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+33/+22).

وفي الجولة الـ 30 والأخيرة بِتاريخ الـ 21 من ماي الحالي، تلعب مولودية البيض مع الزائر فريق مولودية سعيدة. ويتبارى شباب عين تيموشنت بعيدا عن الدّيار مع اتحاد سيدي بلعباس.

وتشغل مولودية سعيدة الرّتبة الـ 7 بِرصيد 43 نقطة، ويتموقع اتحاد سيدي بلعباس في المركز الـ 15 وقبل الأخير بِمجموع 23 نقطة. عِلما أن الاتحاد نزل إلى الدرجة الثالثة.