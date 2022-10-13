اتحاد خنشلة يُعمّق جراح وفاق سطيف

عمّق اتحاد خنشلة الصّاعد الجديد إلى حظيرة النّخبة جراح وفاق سطيف، وفاز عليه بِهدفَين لِهدف مساء الخميس.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة بلال سلطاني.

وسجّل ثنائية اتحاد خنشلة كلّ من: المهاجم سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 58، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي. ومتوسط الميدان عبد الحكيم سامر من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+1)، وهو ثاني هدف له في البطولة. في حين أمضى توقيع وفاق سطيف لاعب الخطّ الأمامي محمد أيمن أكزيز في الوقت بدل الضّائع (90+3)، مُفتتحا عدّاد الأهداف.

وبات اتحاد خنشلة وقد حصد رابع انتصار له على التوالي، بينما عجز وفاق سطيف عن تذوّق حلاوة الفوز في المواجهة الثالثة له تواليا.

وارتقى اتحاد خنشلة بعد هذا الانتصار إلى الرّتبة الـ 4 بِرصيد 12 نقطة، بينما تجمّد وفاق سطيف في المركز الـ 9 بِمجموع 8 نقاط.

وما زالت تنقص وفاق سطيف مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِاتحاد خنشلة.

وتُجرى ثلاث مقابلات أخرى عن الجولة الثامنة هذا الجمعة والسبت المقبل، بينما تأجّلت أربعة لقاءات إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أربعة أندية بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.