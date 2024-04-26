اتحاد سوف يضع قدما في القسم الثاني

اتحاد سوف يتّجه نحو العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

انْتُظمت مساء الجمعة ثلاث مقابلات، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

ووضع اتحاد سوف قدما في القسم الثاني قبل ستّ جولات عن إسدال السّتار، بعد خسارته أمام المُضيّف نادي شبيبة الساورة، مُسجّلا الهزيمة رقم “21” هذا الموسم.

وإذا كان وفاق سطيف قد جلب نقطة من بسكرة أمام الاتحاد المحلّي، فإن فريق خنشلة مُني بِرابع هزيمة له تواليا، وكانت الأخيرة أمام المُضيّف فريق مولودية البيّض.

وتألّق لاعب اتحاد بسكرة حمزة أوناس بِتسجيله ثُنائية، فرفع غلّته إلى 3 أهداف.

وتُجرى أربع مواجهات أُخرى عن هذه الجولة ما بين السبت والأحد المُقبلَين.

وتأجّل لقاء شباب قسنطينة وضيفه اتحاد العاصمة إلى تاريخ غير مُعلن عنه، بِسبب انشغال النادي العاصمي بِمُنافسة كأس “الكاف”.

نتائج المقابلات:

ا.بسكرة 2 – و.سطيف 2

ش.الساورة 6 – ا.سوف 0

م.البيّض 1 – ا.خنشلة 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 53ن (ناقص مقابلة)

2- ش.قسنطينة 43ن (ناقص مقابلة)

3- ش.بلوزداد 42ن ناقص مقابلتَين)

4- و.سطيف 38ن

5- ن.البارادو 36ن (ناقص مقابلة)

6- ا.العاصمة 35ن (ناقص 4 مقابلات)

7- ش.الساورة 33ن

8- ا.بسكرة 32ن

9- م.البيّض 31ن

10- ش.القبائل 30ن ناقص مقابلتَين)

11- ا.خنشلة 28ن (ناقص مقابلة)

12- ج.الشلف 27ن (ناقص مقابلة)

13- ن.مقرة 26ن (ناقص مقابلة)

14- ن.بن عكنون 23ن (ناقص مقابلتَين)

15- م.وهران 19ن (ناقص مقابلتَين)

16- ا.سوف 7ن