اتحاد سوف يعود إلى القسم الثاني

اتحاد سوف اكتفى بِانتصارَين فقط في 25 مباراة، وهي حصيلة سلبية عجّلت بِعودته إلى القسم الثاني.

نزل اتحاد سوف لِكرة القدم سهرة الجمعة رسميا إلى بطولة الدرجة الثانية، أو بِالأحرى عاد إلى هذا القسم.

وكان اتحاد سوف قد صعد إلى حظيرة النّخبة عند نهاية الموسم الماضي، في أمر غير مسبوق.

وخسر الاتحاد بِثُلاثية نظيفة أمام المُضيّف وفاق سطيف، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية. فتجمّد في الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِرصيد 7 نقاط.

وقبل 5 جولات عن إسدال السّتار، يبتعد اتحاد سوف عن صاحب المركز الـ 14 نجم بن عكنون بِفارق 16 نقطة. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل فريقَي المرتبتَين الأخيرتَين الـ 16 والـ 15.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945″ بِسطيف أطوار هذه المواجهة، بِمُدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على وفاق سطيف.

وفي لقاء آخر أُقيمت فعّالياته بِملعب ” 5 جويلية 1962″، فاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-1) على الزّائر فريق مولودية البيّض.

وتألّق مهاجم اتحاد العاصمة عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي بِتوقيعه ثنائية، مع تسجيل الهدف الأوّل من ركلة جزاء. رافعا غلّته إلى 9 أهداف.

وبات وفاق سطيف يحوز 41 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل اتحاد العاصمة الرّتبة الـ 5 بِرصيد 39 نقطة، ويتموقع فريق مولودية البيّض في المركز الـ 10 بِمجموع 31 نقطة، ويتذيّل اتحاد سوف اللائحة في الرّتبة الـ 16 بِرصيد 7 نقاط.