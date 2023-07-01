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رياضة

اتحاد طنجة يرغب في الاحتفاظ بغايا مرباح

عمر سلامي
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اتحاد طنجة يرغب في الاحتفاظ بغايا مرباح
أرشيف
غايا مرباح

أكدت تقارير إعلامية أن اتحاد طنجة أبدى رغبته في الاحتفاظ بالحارس الجزائري غاية مرباح.

ولعب غايا مرباح في الأشهر الستة الأخيرة، معارا من الرجاء إلى اتحاد طنجة، حيث قدم مباريات في المستوى.

ويأمل اتحاد طنجة في بقاء مرباح غاية مع الفريق خاصة مع المستويات الجيدة التي قدمها.

وأشارت التقارير أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي قرّر رخص لغايا مرباح بالرحيل عن الفريق، بعد أن قرر مسؤولو النادي تجديد عقد الحارس أنس الزنيتي، وهو ما يعزز من حظوظ اتحاد طنجة في الاحتفاظ بالحارس.

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