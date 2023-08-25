اتحاد علماء إفريقيا يشيد بموقف الجزائر حول أزمة النيجر

أشاد المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا عمر بامبا، بموقف الجزائر حول الأزمة الحالية في النيجر، حسبما نقله التلفزيون الجزائري.

وكشف المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا أن “المساعي التي تقودها ⁧‫الجزائر‬⁩ لإنهاء الأزمة في النيجر ستؤدي إلى كبح جماح التدخل العسكري المزعوم”.

ووصف المسؤول ذاته الموقف الجزائري من الأزمة النيجرية بـ “حيادي، متزن وشامل”. و”الجزائر سعت منذ البداية إلى حلحلة الأزمة بطريقة دبلوماسية مستبعدةً خيار العنف وإراقة الدماء”.

وأضاف بامبا أن “موقف الجزائر من الأزمة النيجرية مشرف وسيؤهلها لإيجاد حل سلمي من خلال تكاتف جهودها مع الوسطاء السابقين”.

وأشار إلى أن “مساعي الجزائر المتمثلة في المشاورات الدبلوماسية التي يجريها وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف قد تجنب ⁧‫النيجر‬⁩ والمنطقة بأسرها ويلات الحرب”.