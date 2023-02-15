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رياضة

اتحاد مغنية يُبعد “سوسطارة” من سباق الكأس

علي بهلولي
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اتحاد مغنية يُبعد “سوسطارة” من سباق الكأس

فجّر الفريق “الصّغير” اتحاد مغنية مساء الأربعاء مفاجأة مُدوّية، بِإقصائه للعملاق اتحاد العاصمة من الدور الـ 32 لِمنافسة كأس الجزائر.

وينشط اتحاد مغنية من ولاية تلمسان في الدرجة الثالثة، بينما يجمع فريق “سوسطارة” في رصيده 8 كؤوس.

وفاز اتحاد مغنية على ضيفه اتحاد العاصمة بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (2-2) في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.
واحتضن ملعب “الإخوة نوالي” بِمغنية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة وليد الأحرش.
وكان اتحاد مغنية مُتقدّما في النتيجة بِهدفَين سجّلهما في الدقيقتَين الـ 3 والـ 32، قبل أن يعود اتحاد العاصمة من بعيد ويُعادل الكفّة بِهدفَين أمضاهما في الدقيقتَين الـ 68 والـ 86.
وحالف الحظّ اتحاد مغنية خلال سلسلة ركلات الترجيح، وافتكّ تأشيرة التأهّل.
وفي الدور الـ 16 لِمنافسة كأس الجمهورية، يتبارى اتحاد مغنية خارج القواعد مع اتحاد خنشلة.
وكان الخنشليون في الدور السّابق، قد اجتازوا عقبة الزّائر اتحاد تغنيف، الذي ينتمي إلى ولاية معسكر، وينشط في الدرجة الثالثة.

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