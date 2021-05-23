اتحاد منظمات المحامين في جمعية عامة استثنائية

تمهيدا لجلسة المرافعة أمام المجلس الدستوري

دعا مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى عقد جمعية عامة استثنائية لدراسة تطورات قضية المادة 24 من قانون المهنة المرفوعة أمام المجلس الدستوري.

وقرر مجلس الإتحاد في الاجتماع الذي تم عقده السبت بمقر الإتحاد بالمحكمة العليا برئاسة النقيب الوطني ساعي أحمد استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية للإتحاد من أجل اتخاذ موقف موحد وصارم بخصوص قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24، والتي اعتبرها أصحاب الجبة السوداء مساسا بمهنة الدفاع وحقوق المتقاضين وسابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، حيث سيتم تحديد تاريخ الجمعية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا بعد ما تم الإبقاء على الاجتماع مفتوحا لمناقشة أي طارئ حول القضية.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر “الشروق” بأن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ قرار بضرورة حضور كل النقباء أعضاء مجلس الاتحاد والممثلين للنقابات الجهوية للمحامين عبر الوطن خلال جلسة المرافعة أمام المجلس الدستوري بعد تحديد تاريخ الجلسة للدفاع عن “حصانة المحامي” أثناء أداءه لمهامه، لا سيما وأن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة تم تسجيله بختم محام ونقيب سابق مسروق تم استغلاله على خلفية نزاع بين زوجين، لتفصل فيه المحكمة العليا دون تبليغ الأطراف ولا مجلس الاتحاد بتاريخ 28 مارس 2021، ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري، حيث تأسس مجلس الاتحاد كطرف للدفاع عن المهنة، معتبرا بأن ما حدث هو مساس بمهنة الدفاع لاسيما أن”حصانة المحامي” حسب ذات المادة تتعلق بممارسته لمهامه وداخل الجلسات ومكفولة دستوريا.

ومعلوم أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب المهنة السوداء منذ الكشف عنها خلال شهر أفريل، ودفعت الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى الرد على القضية من خلال التأكيد على أن المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الأخيرة قد أقرت قاعدة عامة، الغاية الأساسية منها هي حماية حقوق المتقاضين، وحق الدفاع بالدرجة الأولى، ونفس ما ذهب إليه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الذي أورد بأن المادة 24 لا تتعارض مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون.