اتخاذ كل الإجراءات لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف

مزوغ يشدد على تنسيق الجهود لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة

أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف، مبرزا ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان توفير بيئة جامعية ملائمة وآمنة للطلبة.

وخلال إشرافه على افتتاح ندوة جهوية لمدراء الخدمات الجامعية، منطقة الجزائر وسط، أوضح مزوغ أنه تم “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف، لا سيما ما تعلق بمواصلة عصرنة خدمات الإيواء، النقل والإطعام الجامعي من خلال تعزيز استخدام الرقمنة، إلى جانب تسطير برامج رياضية وثقافية على مدار السنة”.

وفي هذا الصدد، أشار نفس المسؤول إلى استلام عدد من الإقامات الجامعية ومواصلة العمل من أجل استكمال أشغال تهيئة الإقامات الأخرى، لافتا إلى استكمال تجهيز 491 إقامة جامعية على المستوى الوطني، فضلا عن مواصلة تجهيز أغلب الإقامات الجامعية بالكاميرات .

وبخصوص عصرنة النقل الجامعي، أكد حرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الرفع من مستوى الخدمة من خلال استحداث خطوط نقل جديدة وتدعيم الحظيرة الوطنية الخاصة بالنقل الجامعي، مع استخدام تطبيقات تتيح للطالب معرفة مخططات النقل وتوقيت الحافلات، كما تتيح للإدارة مراقبة نشاط الحافلات.

كما أكد على “مواصلة العمل من أجل تدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى بعض الخدمات الجامعية، وذلك قصد توفير بيئة جامعية ملائمة وآمنة للطلبة وتمكينهم من التفرغ للتحصيل العلمي”.

وخلال هذه الندوة، استعرض مدراء الخدمات الجامعية لمنطقة الجزائر وسط، آخر الترتيبات المتعلقة بالخدمات الجامعية مع دراسة سبل تعزيز آليات التكفل بانشغالات الطلبة الجامعيين.