اتخذنا قرارات صائبة والسن ليست لها أهمية في كرة القدم

المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر حسين آشيو:

كشف المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر، حسين آشيو، عن خياراته، خاصة ملف الاستقدامات، إضافة إلى العناصر الذين تم تجديد عقودهم رغم تجاوز سنهم الثلاثين، ما أثار امتعاض بعض الأنصار.

كان البعض من محبي اللونين “الأحمر والأسود” ينتظرون من المدير الرياضي الجديد لفريقهم جلب لاعبين شبان وواعدين، تحسبا لعشر سنوات القادمة، إلا أن آشيو فضل تجديد الثقة في من تتجاوز أعمارهم العقد الثالث، على غرار الوسط الهجومي عبد الكريم زواري والمهاجم إبراهيم شنيحي، بالإضافة إلى الحارس محمد لمين زماموش.

وفي الوقت الذي انتقد فيه بعض الأنصار هذه الخيارات، يرى آشيو بأن القرارات التي اتخذها “في محلها وصائبة”. وصرح المدير الرياضي للاتحاد في تصريح له للموقع الرسمي للنادي: “السن ليست لها أهمية كبيرة إذا كان اللاعب منضبطا ويعيش نمط حياة سليما. كما أنني لا أسرح لاعبا دون تعويضه بمن هو خير منه. كما يجب الحفاظ على روح الفريق من خلال هؤلاء اللاعبين لكي يتعلم منهم زملاؤهم الشبان قيم النادي. وهو الأمر الذي يسعدني بالحفاظ على عناصر ذات خبرة”.

وأضاف: “صحيح، هناك لاعبون لم يقدموا المردود المنتظر منهم، وهذا لا يعني أنهم غير جيدين، فقد يكون المشكل في الإصابات أو نقص التحضير أو حتى مرحلة فراغ، وهو ما لا يدعو إلى الحكم عليهم بشكل نهائي”. وبحسب ذات المسؤول، فإن اللاعبين الذين تعرضوا للانتقاد بسبب استقدامهم، يعتبرون “من الأحسن في البطولة الوطنية”، مشيرا أنه “بالتحضير الجيد سيكونون في قمة مستوياتهم الموسم المقبل”. وأفاد أيضا: “من الناحية المالية، تلقى اللاعبون أحسن العروض، إلا أنهم فضلوا البقاء مع الاتحاد، حتى الذين اتفقت معهم شفهيا أوقفوا جميع المفاوضات مع بقية الأندية، وهو الأمر الذي أعجبني كثيرا لأن اللاعب الذي يحب الفريق لن يدخر أي جهد من أجله”.

ودخلت تشكيلة “سوسطارة” في تربص، منذ الاثنين، بمستغانم، لمدة عشرة أيام، حيث سطر المدرب الفرنسي للفريق، دونيس لافان، برنامجا بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم، وهذا خلال خمسة الأيام التحضيرية الأولى، التي سيتخللها لقاء ودي يوم 24 سبتمبر بمستغانم. أما خمسة الأيام الأخيرة من هذا المعسكر، فستسجل هي الأخرى إجراء مباراة تحضيرية، بتاريخ 29 سبتمبر الحالي بولاية الشلف “خلال عودتنا إلى الجزائر العاصمة” بحسب حسين آشيو.