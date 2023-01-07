اتساع فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني

اتسعت فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني لأقل من 17 سنة، بعد أن ارتفع عدد المستبعدين ليصل إلى 32 لاعبا.

وأثبتت فحوص الرنين المغناطيسي أن 11 لاعبا إضافيا زوروا أعمارهم، وأن سنهم الحقيقي يفوق 17 سنة.

وكان الإتحاد الكاميروني قد استبعد 21 لاعبا من المنتخب، قبل أسبوع من الآن، بعدما تبين أن سنهم أكبر مما هو مصرح به في الوثائق.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بعد استبعاد 21 لاعبا استدعى مدرب منتخب الكاميرون لأقل من 17 عاما 11 لاعبا آخرين للدخول في معسكر إعدادي، قبل أن يتفاجأ بفشل جميع اللاعبين في الاختيار ويتم استبعادهم.

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو قد فرض على جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخب الشباب اختبارا خاصا للعمر، إلا أن نتائج الاختبار كانت صادمة.