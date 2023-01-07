اتساع فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني
اتسعت فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني لأقل من 17 سنة، بعد أن ارتفع عدد المستبعدين ليصل إلى 32 لاعبا.
وأثبتت فحوص الرنين المغناطيسي أن 11 لاعبا إضافيا زوروا أعمارهم، وأن سنهم الحقيقي يفوق 17 سنة.
وكان الإتحاد الكاميروني قد استبعد 21 لاعبا من المنتخب، قبل أسبوع من الآن، بعدما تبين أن سنهم أكبر مما هو مصرح به في الوثائق.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بعد استبعاد 21 لاعبا استدعى مدرب منتخب الكاميرون لأقل من 17 عاما 11 لاعبا آخرين للدخول في معسكر إعدادي، قبل أن يتفاجأ بفشل جميع اللاعبين في الاختيار ويتم استبعادهم.
Cameroon football’s age fraud storm rages on as ‘ELEVEN MORE Under-17 players fail tests’ ordered by president Samuel Eto’o – after 21 out of 30 players were already disqualified following MRI scans! https://t.co/KM3VT0U6VL
— Lanre Yusuf (@lance458) January 5, 2023
وكان رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو قد فرض على جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخب الشباب اختبارا خاصا للعمر، إلا أن نتائج الاختبار كانت صادمة.