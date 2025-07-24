اتصالات الجزائر: إنشاء كابل بحري جديد يربط الجزائر بإيطاليا

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، عن مشروع في الأفق لإنشاء كابل بحري جديد يربط الجزائر بإيطاليا لصالح المؤسسة العمومية.

وبحسب بيان لاتصالات الجزائر، تتعلق المذكرة المبرمة بتبادل الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، اضافة إلى امكانية تجسيد عدّة مشاريع.

وتنص المذكرة على “مشروع نقطة تواجد جديدة (POP) مخصّصة لاتصالات الجزائر في أوروبا”.

وتشمل مذكرة التفاهم “مشروع الدعم التقني لاتصالات الجزائر لتطوير مركز بيانات في الجزائر بمعايير عالمية لمرافقة التحول الرقمي.

وتمتد المذكرة إلى “مشروع إنشاء منصة تدريب وتكوين في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات، الخدمات الرقمية ولاسيما مجال الأمن السيبراني”.

وتمّت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والمدير التنفيذي للشركة الإيطالية، إنريكو ماريا باغناسكو، وأتى ذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة مع شركة الاتصالات الإيطالية، أمس، الأربعاء بروما.