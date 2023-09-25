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اتصالات الجزائر الراعي الرئيسي لـ “نصف الماراثون الدولي” بجاية 2023

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر الراعي الرئيسي لـ “نصف الماراثون الدولي” بجاية 2023

أعلنت اتصالات الجزائر عن رعايتها لنصف الماراثون الدولي لمدينة بجاية 2023، والتي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

وجرى حفل التوقيع الأحد، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي ورئيس جمعية Athletic Méditerranéen Club Bejaïa، السيد فاتح حداد.

وتضع اتصالات الجزائر بصمتها على هذا الحدث الذي أصبح يحمل شعار “نصف الماراثون الدولي لمدينة بجاية اتصالات الجزائر”، حيث تؤكد هذه الشراكة الالتزام الراسخ والفعّال لاتصالات الجزائر تجاه الرياضية والصحة، مع التأكيد على دعمها لهذه التظاهرة الرياضية المرموقة. كما أن هذا سيكون فرصة فريدة لتسليط الضوء على المواقع الساحرة والإرث التاريخي القديم الذي تزخر به مدينة بجاية، لؤلؤة الجزائر.

من المنتظر أن تبقى هذه الطبعة السابعة عشر مخلدة في الأذهان في ظل مشاركة عدة متنافسين من كل أنحاء الوطن ومن بلدان أخرى من أجل رفع تحدي هذا السباق المميز. تشمل المنافسة سباق عدو مخصص للأطفال على مسافة 3 كلم، السباق الشعبي لمسافة 7 كلم ونصف الماراثون على مسافة 21,087 كلم.

باعتبارها مؤسسة مواطنة، تتشرف اتصالات الجزائر بمساهمتها في تقريب المواطنين وجمعهم في هذه التظاهرة الرياضية الهامة المتشبعة بقيم الرياضة والتفوق الذاتي وتعزيز الروح الرياضية. معا سنصنع لحظات لا تنسى من شأنها أن تلهم الأجيال الجديدة للاستفادة من منافع الرياضة كما ينبغي.

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