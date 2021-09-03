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الجزائر
تستمر إلى غاية 10 سبتمبر الجاري

اتصالات الجزائر: انطلاق عملية صيانة 3 كابلات بحرية لضمان تدفق الانترنت

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر: انطلاق عملية صيانة 3 كابلات بحرية لضمان تدفق الانترنت

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن شروعها في عملية صيانة لـ 3 كابلات بحرية من الأربعة المستغلة لضمان تدفق الانترنت.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن أشغال الصيانة بدأت في الفاتح سبتمبر وتستمر إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، حيث سيخضع الكابل البحري SeaMeWe4، أحد الكابلات الأربعة التي توفر عرض النطاق الترددي الدولي للجزائر للصيانة.

كما أكد البيان أن هذه العملية سجلت من قبل أعضاء الكونسورتيوم المستخدمين لهذا الكابل، من بينهم اتصالات الجزائر.

 كما أكد البيان أن اتصالات الجزائر قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة للسهر على استمرارية الخدمات خلال كل المدة التي تستغرقها عملية الصيانة.

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