اتصالات الجزائر تحتفي بتتويج دولي جديد

حققت مؤسسة اتصالات الجزائر إنجازًا دوليًا جديدًا خلال فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026) بجنيف، بعد اختيار أعمال المصورين الجزائريين ياسين إيمادالو ووليد طالبي ضمن قائمة أفضل الصور في مسابقة WSIS 2026 Photo Contest.

وجرى تسليم الجوائز بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، على هامش أشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تجمع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ويعكس هذا التتويج الحضور الجزائري في المحافل الدولية المرتبطة بمجتمع المعلومات، من خلال إبراز الإبداع المحلي وقدرة الكفاءات الجزائرية على المنافسة في المسابقات العالمية ذات الصلة بالتكنولوجيا والاتصال والصورة الرقمية.

وأكدت مؤسسة اتصالات الجزائر أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تعزز حضورها في التظاهرات الدولية، وتبرز دعمها للمبادرات التي تساهم في تثمين المواهب والكفاءات الجزائرية في المجالات الرقمية والإبداعية.