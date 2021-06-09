اتصالات الجزائر تحذر: صفحات مزيفة تسرق بياناتكم

حذرت مؤسسة إتصالات الجزائر زبائنها من وجود صفحات مزيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أن هناك صفحات مزيفة تقوم بنشر منشورات مدعمة ماليا من قبل أطراف مجهولة، الغرض منها جمع المعلومات الشخصية، قصد استغلالها في إنشاء قاعدة بيانات.

وأضافت “نلفت انتباه زبائننا الكرام إلى أن هناك عدة صفحات مزيفة على الفايسبوك تحمل إسم وشعار إتصالات الجزائر”.

وأشارت المؤسسة إلى أن لديها صفحات رسمية على جميع مواقع التواصل الإجتماعي تحمل علامات المصادقة الرسمية.