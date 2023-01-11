اتصالات الجزائر تحقق رقما قياسيا جديدا

حققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا ببلوغها نصف مليون زبون مشترك في خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا (Idoom Fibre)، وفق ما أفادت به المؤسسة في بيان لها.

وجاء في البيان أن المؤسسة “حققت رقما قياسيا جديدا هذا الثلاثاء 10 جانفي 2023 ببلوغها نصف مليون زبون مشترك في خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا (Idoom Fibre)”.

وأضاف ذات المصدر أن “هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود التي بذلتها اتصالات الجزائر من أجل ضمان توفير خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا لجميع المواطنين الجزائريين، حيث قامت خلال عام 2022، بتسريع وتيرة نشر تكنولوجيا FTTH (الألياف البصرية حتى المنزل) عبر عدة ولايات، الأمر الذي سمح ببلوغ نصف مليون مشترك في خدمة FTTH في الجزائر”.

وذكرت اتصالات الجزائر بأن “هذه القفزة النوعية تحققت بفضل تجند كافة عمال المؤسسة، لاسيما الهياكل التقنية والتجارية الذين عملوا بلا توان لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الأنترنت ذي التدفق العالي جدا”.

وأشارت إلى أنه “احتفاء بهذا الإنجاز الكبير”، تنقلت اتصالات الجزائر، الثلاثاء “إلى الزبون رقم خمسمائة ألف FTTH، على مستوى حي “عدل” بالدويرة، الجزائر، حيث منحته هدية رمزية تتمثل في اشتراك لمدة سنة مجاني وغير محدود في عرض Fibre Idoom بتدفق 300 ميغا”.

وفي الأخير جددت اتصالات الجزائر “التزامها وسعيها إلى مضاعفة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الجزائريين، من خلال المساهمة الفعالة في تطوير الرقمنة في الجزائر”.