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الجزائر
في حي واحد بقسنطينة..

اتصالات الجزائر تسجّل 800 ألف زبون في خدمة “FTTH”

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تسجّل 800 ألف زبون في خدمة “FTTH”
اتصالات الجزائر

أعلنت “اتصالات الجزائر”، الخميس، عن تسجيل 800 ألف في خدمة الألياف البصرية المعتمدة على تكنولوجيا “FTTH”. 

وكشفت المؤسسة في بيان لها عن بلوغها الـ 800 ألف زبون في خدمة “FTTH” التي تسمح ببلوغ تدفقات تصل إلى 300 ميغا مع استقرار الشبكة وسهولة استخدام الأنترنت.

ووصلت مؤسسة اتصالات الجزائر إلى هذا العدد على مستوى حي يقع بمدينة الخروب ولاية قسنطينة، شرقيّ الجزائر، يضيف البيان.

يذكر أنّ المؤسسة ذاتها استثمرت في معدات متطورة من أجل تحسين جودة الشبكة وتوفير تجربة استخدام استثنائية من حيث سرعة الأنترنت والموثوقية.

واقترحت على زبائنها “خدمات وحلول ذات جودة عالية تستجيب لاحتياجاتهم”، في إطار مواصلة سعيها لتطوير الألياف البصرية في الجزائر، حسب البيان.

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