-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتصالات الجزائر تشغّل عمليات جراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد

ي.ك
  • 80
  • 0
اتصالات الجزائر تشغّل عمليات جراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد
ح.م
عملية جراحية عبر التحاضر المرئي عن بعد

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر في بيان لها، الأربعاء، أنها تكفلت بالبث المباشر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد لعمليات جراحية تتم على مستوى غرف العمليات.

وأجريت بغرفة العمليات التابعة لمصلحة الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي لولاية تيزي وزو، أولى العمليات الجراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وبرمجت هذه العمليات الجراحية “في إطار فعاليات الأيام الطبية الجراحية لمصلحة الجراحة العامة للمستشفى الجامعي بتيزي وزو وذلك لأهداف تعليمية”.

وستتم خلال هذين اليومين، برمجة عدة عمليات جراحية باستخدام تقنية التنظير المتقدم والتي سيتم بثها على المباشر بفضل تقنية التحاضر المرئي عن بعد لاتصالات الجزائر.

وأشار ذات البيان أنّ “اختبارات تشغيلية حقيقية قد أجريت تحت إشراف جراحين وفرق تابعة لقسم الشركات وإدماج حلول تكنولوجيات المعلومات بالتعاون مع المديرية العملياتية للاتصالات لتيزي وزو”.

ويندرج هذا المسعى ضمن الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر لمرافقة مختلف القطاعات في مسار التحول الرقمي، حسب بيان المؤسسة.

مقالات ذات صلة
التأمينات الفلاحية والأمن الغذائي موضوع مؤتمر إفريقي

التأمينات الفلاحية والأمن الغذائي موضوع مؤتمر إفريقي

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 ماي 2023

ملتقى وطني حول “التنافس الدولي في إفريقيا” بالمدرسة العليا للعلوم السياسية

ملتقى وطني حول “التنافس الدولي في إفريقيا” بالمدرسة العليا للعلوم السياسية

تحديد شروط ترقية الأساتذة الباحثين إلى غاية 2025

تحديد شروط ترقية الأساتذة الباحثين إلى غاية 2025

رحيل آخر عناقيد عائلة بن باديس الصغيرة

رحيل آخر عناقيد عائلة بن باديس الصغيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد