اتصالات الجزائر تشغّل عمليات جراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد

عملية جراحية عبر التحاضر المرئي عن بعد

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر في بيان لها، الأربعاء، أنها تكفلت بالبث المباشر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد لعمليات جراحية تتم على مستوى غرف العمليات.

وأجريت بغرفة العمليات التابعة لمصلحة الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي لولاية تيزي وزو، أولى العمليات الجراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وبرمجت هذه العمليات الجراحية “في إطار فعاليات الأيام الطبية الجراحية لمصلحة الجراحة العامة للمستشفى الجامعي بتيزي وزو وذلك لأهداف تعليمية”.

وستتم خلال هذين اليومين، برمجة عدة عمليات جراحية باستخدام تقنية التنظير المتقدم والتي سيتم بثها على المباشر بفضل تقنية التحاضر المرئي عن بعد لاتصالات الجزائر.

وأشار ذات البيان أنّ “اختبارات تشغيلية حقيقية قد أجريت تحت إشراف جراحين وفرق تابعة لقسم الشركات وإدماج حلول تكنولوجيات المعلومات بالتعاون مع المديرية العملياتية للاتصالات لتيزي وزو”.

ويندرج هذا المسعى ضمن الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر لمرافقة مختلف القطاعات في مسار التحول الرقمي، حسب بيان المؤسسة.