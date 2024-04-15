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اقتصاد
إلى غاية 10 مرات!

اتصالات الجزائر “تضاعف” سرعة تدفق الإنترنت لمدة شهر

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر “تضاعف” سرعة تدفق الإنترنت لمدة شهر
ح.م
اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الإثنين في بيان، أنها رفعت سرعة تدفق الإنترنت لفائدة مشتركيها، بصفة استثنائية لمدة شهر واحد، بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها.

وضاعفت الشركة سرعة تدفق الإنترنت إلى غاية 10 مرات، ابتداء من أول أيام عيد الفطر، لجميع مشتركي خدمات ADSL وVDSL والألياف البصرية.

حيث استفاد مشتركو “Idoom Fibre” بسرعة 20 ميغابايت في الثانية، من رفع سرعة التدفق إلى 200 ميغابايت في الثانية.

في حين تمّ رفع سرعات تدفّق الإنترنت الأخرى للمشتركين في نفس الخدمة المتعلقة بالألياف البصرية، بالشكل التالي:

  • من 15 ميغابت في الثانية، إلى 50 ميغابت في الثانية.
  • ومن 50 ميغابت في الثانية إلى 300 ميغابت في الثانية.
  • ومن 100 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.
  • ومن 200 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.
  • ومن 300 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.

“أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL وVDSL، فسيتم رفع سرعة الإنترنت لديهم من 15 ميغابت في الثانية إلى 20 ميغابت في الثانية”، يضيف البيان.

وقالت اتصالات الجزائر إن هذا الإجراء الاستثنائي يعكس “مدى تقدير الشركة لزبائنها الأوفياء. والتزامها المستمرّ بتقديم أفضل تجربة ممكنة في مجال الاتصال بالإنترنت”.

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