اتصالات الجزائر تضمّ مكتشف ثغرة “آبل” إلى مركزها للدفاع السيبراني

أعلن المدير العام لاتصالات الجزائر عادل بن تومي يوم الأحد، عن التحاق الشاب عبد القادر مواز الذي اكتشف ثغرة أمنية في موقع شركة “آبل”، للعمل بمركز الدفاع السيبراني للمؤسسة العمومية.

وقال بن تومي في منشور على فيسبوك: “قامت المديرية العامة لاتصالات الجزائر بربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبد القادر، المتخصص في أمن مواقع الانترنت واكتشاف الثغرات الأمنية”.

وذكر بن تومي أن الشاب مواز عمل على اكتشاف 800 ثغرة أمنية، على مستوى العديد من المواقع المرموقة، على غرار موقع “آبل”.

وأكد المسؤول في ذات المنشور “توصل اتصالات الجزائر إلى اتفاق مع الشاب مواز، لانضمامه إلى مركز الدفاع السيبراني للشركة، تعزيزا لصفوفها، ولتطوير مؤهلاته في المجال”.