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الجزائر

اتصالات الجزائر تطرح عرضا ترويجيا للأستاذة  

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تطرح عرضا ترويجيا للأستاذة  

طرحت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضا جديدا مخصصا للأساتذة والمهتمين بالتدريس عن بعد.

وأوضحت المؤسسة أن عرض “ZOUMI دورات” يمنح المستفيدين منه 30 يوم اشتراك إضافية في خدمة ZOUMI للتحاضر عن بعد عند اقتناء اشتراك في الخدمة لمدة شهر بـ 2300 دج

وقالت المؤسسة أن العرض صالح لمدة محدودة إلى غاية 31 ماي 2023، ودعت الأساتذة  إلى الاستفادة منه عبر التقرب من وكالتكم التجارية.

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