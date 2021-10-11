اتصالات الجزائر تطلق الفاتورة الالكترونية

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن اطلاق خدمة الفاتورة الالكترونية التي تمكن الزبائن من تلقي فواتيرهم الهاتفية عبر البريد الالكتروني.

وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعت مؤسسة اتصالات الجزائر زبائنها إلى التسجيل في خدمة “الفاتورة الالكترونية” لتلقي الفواتير الهاتفية مباشرة على البريد الالكتروني.

وأوضحت أن طريقة التسجيل في الخدمة متوفرة على الفيديو التوضيحي التالي: https://www.youtube.com/watch?v=Lf1xUDB6YZ0

كما نشرت المؤسسة رابط فضاء الزبون للاشتراك في الخدمة : https://ecare.algerietelecom.dz