اتصالات الجزائر تطلق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني اعتبارًا من الثلاثاء، بهدف تمكين مستخدمي الأنترنت الناطقين باللغة الإنجليزية من متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها وخدماتها.

وجاء في بيان للمؤسسة “يسرّ اتصالات الجزائر أن تعلن عن إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني اعتبارا من هذا الثلاثاء الموافق لـ 27 سبتمبر 2022، حيث أصبح بإمكان مستخدمي الأنترنت الناطقين باللغة الإنجليزية متابعة آخر مستجدات المؤسسة واكتشاف عروضها وخدماتها بكل سهولة، عبر الرابط التالي: www.algerietelecom.dz/en

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى “تلبية متطلبات واحتياجات زبائنها، عبر تمكينهم من الاطلاع على موقعها الإلكتروني بعدة لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية وحاليا الإنجليزية”، مؤكدة في نفس الوقت “سعيها الدائم إلى التقرب من زبائنها من خلال الانفتاح على جمهور أوسع”.