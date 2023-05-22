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اتصالات الجزائر تطلق تطبيقا خدماتيا لزبائنها

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تطلق تطبيقا خدماتيا لزبائنها

عرضت اتصالات الجزائر على زبائنها تطبيقا جديدا “ماي ايدوم”، للاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وأفادت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” أن التطبيق يمكن الزبون من الاستفادة من:

1- معرفة عدد أيام اشتراك الأنترنت وفواتير الهاتف الثابت

2- رفع سرعة التدفق

3- الدفع الالكتروني

4- تحديد مواقع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر… و غيرها من الميزات

تحميل تطبيق My Idoom  يتم من خلال الروابط التالية:

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