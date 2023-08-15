اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا جديدا

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض ترويجي جديد للإشتراك في أنترنت الألياف البصرية “Idoom Fibre” تدوم صلاحيته لمدة شهر كامل.

واقترحت اتصالات الجزائر على زبائنها عرضها الترويجي الجديد Idoom Fibre الذي يوفر خدمة أنترنت بتقنية الألياف البصرية بتدفق عالي جدا.

ويُمكن من خلال هذا العرض الترويجي، الاشتراك في Idoom Fibre بتدفق 15، 20، 50، 100 أو حتى 200 ميغا بسعر 1000 دج والإستفادة أيضا من مودم الألياف البصرية وشهر أنترنت مهدى بتدفق 200 ميغا.

وأوضحت المؤسسة أن كل هذا يتم دون دفع المعدات وتكاليف التركيب البصرية.

وأشارت إلى أنه بعد انقضاء الشهر الأول المهدى بسرعة 200 ميغا، سيتم تحويل المستفيد تلقائيا إلى تدفق الأنترنت الذي تم اختياره عند الاشتراك.

وبالنسبة لعرض Idoom Fibre 300 ميغا، فيمكن الاشتراك فيه بسعر 1000 دج فقط مع الحصول على مودم الألياف البصرية، بالإضافة إلى شهر أنترنت مهدى بتدفق 300 ميغا دون دفع المعدات وتكاليف التركيب البصرية.

ودعت اتصالات الجزائر زبائنها للمسارعة في الاستفادة من هذا العرض الترويجي خلال مدة صلاحيته المقدرة بـ 30 يوما ابتداء من تاريخ إطلاقه الموافق لـ 15 أوت 2023.