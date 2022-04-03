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اقتصاد

اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا خاصا بشهر رمضان

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا خاصا بشهر رمضان

أطلقت اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا خاصا بشهر رمضان لخدمات الإنترنت تسمح لزبائنها الاستفادة من مزايا “استثنائية”.  

وأوضح بيان المؤسسة أنه “بمناسبة شهر رمضان 2022 الفضيل، تطلق شركة اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا خاصا لخدمات الإنترنت تسمح للزبائن المقيمين الاستفادة من مزايا استثنائية وذلك ابتداء من اليوم الأول من الشهر الفضيل”.

ويخص هذا العرض الترويجي –حسب البيان– كل اشتراك جديد في عروض الإنترنت لاتصالات الجزائر أو زيادة سرعة التدفق (الانتقال إلى مستويات سرعة تدفق أعلى) في خدمتي Idoom FIBRE وIdoom ADSL.

وحسب ذات المصدر, يستفيد الزبون المقيم لاتصالات الجزائر من سرعة تدفق 15 ميغا (1999 دج شهريا) من هدية قيمتها 1000 دج, في حين يستفيد الزبون المقيم من سرعة 20 ميغا (2599 دج شهريا) من هدية قيمتها 1700 دج.

كما يستفيد الزبون المقيم من سرعة 50 ميغا (3599 دج شهريا) من هدية قيمتها 2800 دج, أما الزبون المستفيد المقيم من سرعة 100 ميغا (6599 دج شهريا) من هدية قدرها 6500 دج.

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