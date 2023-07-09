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اتصالات الجزائر تطلق منصة إلكترونية جديدة لهذا الغرض

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تطلق منصة إلكترونية جديدة لهذا الغرض
ح.م

بالتزامن مع العطلة الصيفية، أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن إطلاق منصة إلكترونية لتعلم اللغة الانجليزية عبر الانترنت.

وتُمكن المنصة الإكترونية التي أطلق عليها اسم  “EduGato” من تعلم اللغة الانجليزية عبر الأنترنت مع إمكانية إجراء اختبار تقييمي للمستوى.

المنصة تتوفر أيضا على برنامج شامل وتفاعلي لكل المستويات ومكتبة دروس ومقاطع فيديو تعليمية، كما تتيح إمكانية التعلم من خلال التطبيق المتوفر على الأندرويد والـ IOS.

وأوضحت المؤسسة أن الاستفادة من هذه المنصة يكون عن طريق التقرب من الوكالات التجارية لاقتناء تذكرة اشتراك لمدة 3 أشهر بـ 3300 دج.

وأشارت إلى أنه بعد اقتناء التذكرة يمكنكم التسجيل والانطلاق في التعلم عبر منصة Edugato من خلال الرابط:
https://www.edugato.net/

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