اتصالات الجزائر تطلق منصة جديدة للتسوق الإلكتروني

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن اطلاق منصة “Idoom Market” الجديدة والتي تضم متجرا يسمح بعملية التسوق الإلكتروني.

وحسب ما أوضحته المؤسسة فإن المتجر الإلكتروني الجديد يسهل إقتناء المنتوجات والحلول التي يحتاجها الزبون بكل أريحية ودون عناء التنقل.

ويحتوي متجر “Idoom Market” على مختلف المنتوجات، الأكسسوارات والحلول البرمجية التي توفرها المؤسسة، مع إمكانية إقتنائها من خلال الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية أو بطاقات CIB.

وبعد عملية الإقتناء يتم الحصول على المنتوجات من خلال خدمة توصيل موثوقة وشاملة لكل ولايات الوطن.

رابط المتجر الإلكتروني: https://www.idoomarket-at.dz/index.php