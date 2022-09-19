اتصالات الجزائر تطلق منصة رقمية لدروس الدعم المدرسي

أعلنت، الاثنين، اتصالات الجزائر، عن إطلاق منصة رقمية لتقديم دروس الدعم لتلاميذ للأطوار التعليمية الثلاثة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، أنه “بمناسبة الدخول المدرسي 2022/2023، تعلن اتصالات الجزائر عن تسويق اشتراكات في منصة الدعم الإلكتروني DOROUSCOM على مستوى وكالاتها التجارية”.

وأضافت اتصالات الجزائر أنّ هذا الفضاء الرقمي التعليمي يقترح “محتويات ثرية وشاملة لكافة الدروس والتمارين في عدة مواد تتوافق مع برنامج التربية الوطنية، المقدمة من طرف مدرسين ذوي خبرة للأطوار الثلاثة: الابتدائي، المتوسط والثانوي” مشيرة إلى أن هذه الخدمة “متاحة في أي وقت عبر الرابط التالي: www.dorouscom.com.

وتابع البيان أنّ اتصالات الجزائر “تقترح على تلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي الراغبين في الاستفادة من دروس الدعم عبر الأنترنت DOROUSCOM” صيغ اشتراكات تتماشى مع احتياجاتهم وذلك من خلال اشتراك شهري: 500 دج للمادة حسب الاختيار، اشتراك فصلي: 1200 دج للمادة حسب الاختيار، اشتراك سنوي: 3200 دج للمادة حسب الاختيار واشتراك في الدروس المكثفة: 2000 دج للمادة”.

وخلص البيان إلى أنّه “من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية للدعم التربوي، المتوفرة ابتداء من 19 سبتمبر 2022 على مستوى كافة الوكالات التجارية، تؤكد اتصالات الجزائر التزامها، بصفتها شركة مواطنة، بتوفير خدمات مبتكرة لكل العائلة ومرافقة أبنائنا لتحقيق النجاح في مسارهم الدراسي”.

انترنت الألياف البصرية.. اتصالات الجزائر تكشف عن “السعر الجديد”

ويوم 5 سبتمبر 2022، كشفت اتصالات الجزائر في بيان، عن عرضها الجديد للراغبين في الاستفادة من خدمة التزويد بانترنت الألياف البصرية.

ويتمثل العرض حسب ما يوضحه البيان، في تخفيض بقيمة 50 بالمئة على أسعار الاشتراك في خدمة Idoom Fibre.

وبناء على هذا العرض سيكون بإمكان زبائن اتصالات الجزائر، الاشتراك في Idoom Fibre، بسعر 1999 دج بدلا من 4500 دج.

وسيحصل الزبون مقابل السعر المذكور على جهاز مودم الألياف البصرية، بالإضافة إلى شهر مجاني من الاتصال بالانترنت، مع احتساب جميع مصاريف الربط.

العرض الجديد صالح عند الاشتراك في خدمة Idoom Fibre لأول مرة، وكذلك عند الانتقال من خدمة Idoom ADSL إلى Idoom Fibre. بشرط اختيار عرض 15 ميغا أو أكثر.