اتصالات الجزائر تعتمد الإنجليزية في فواتيرها

إضافة إلى اللغة العربية:

أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد 10 أوت، عن اعتماد اللغة الإنجليزية في فواتيرها، وذلك إضافة إلى اللغة العربية.

وجاء في بيان الشركة: “خطت “اتصالات الجزائر” خطوة جديدة في مسار تحديث وتحسين خدماتها، حيث شرعت في اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن فواتير زبائنها وايصالات الدفع، التي أصبحت تُحرّر ابتداءً من الآن باللغتين: العربية والإنجليزية.”

وقالت الشركة أن هذه المبادرة تهدف إلى “تحسين تجربة زبائنها، من خلال الإدراج التدريجي للغة شكسبير في وثائقها الرسمية، استجابة لتطلعات شريحة واسعة من زبائنها، لاسيما المقيمين والعاملين الأجانب، والشركات متعددة الجنسيات، والطلبة، والمهنيين الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية في أعمالهم وتعاملاتهم.”

وللتذكر، اعتمدت “اتصالات الجزائر” اللغة الإنجليزية كلغة تواصل وعمل، لاسيما من خلال إطلاق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني، واعتبرت الشركة اصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية “نهجًا مبتكرًا يرمي إلى تحسين جودة خدمات، عبر اعتماد أسلوب تواصل حديث وفعّال.”