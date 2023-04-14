-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا لأنترنت التدفق العالي

الشروق أونلاين
  • 358
  • 0
اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا لأنترنت التدفق العالي
ح.م
الصورة الترويجية للعرض

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد “ايدوم فيبر” (Idoom Fibre) ذات التدفق العالي لفائدة زبائنها ابتداء من يوم الخميس.

وفي بيان لها، كشف اتصالات الجزائر  “عن إطلاق عرضها الجديد « Idoom Fibre » ابتداء من الخميس الموافق لـ 13 أبريل 2023”.

وأشارت الشركة إلى أنه “أصبح بإمكان الزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض idoom Adsl إلى عرض idoom fibre اكتتاب الاشتراك في تدفقات 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دينار مع الاستفادة من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط”.

وأضاف ذات المصدر أنه “يمكن للزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض Idoom 4G LTE إلى عرض FTTH اكتتاب الاشتراك في تدفقات تتراوح ما بين 15 ميغا و300 ميغا بـ 0 دينار ويستفيدون من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط، وذلك بشرط إعادة جهاز المودم 4G LTE الذي يكون فعالا لدى اتصالات الجزائر”.

ومن جانب آخر، قامت “اتصالات الجزائر بخفض أسعار عرض Idoom Fibre بالنسبة للزبائن الخواص الجدد الراغبين في اكتتاب الاشتراك في تدفق 50 ميغا فما فوق”.

وأوضحت أن عرض 50 ميغا أصبح  بسعر 2799 دج بدلا من 2999 دج، عرض 100 ميغا بـ 2999 دج بدلا من 3599 دج، عرض 200 ميغا بسعر 3599 دج بدلا من 4999 دج وأخيرا عرض 300 ميغا بسعر 3999 دج بدلا من 6999 دج.

مقالات ذات صلة
شاحنات “فولفو” و”رونو تراكس” ترغبان في دخول مجال التركيب في الجزائر

شاحنات “فولفو” و”رونو تراكس” ترغبان في دخول مجال التركيب في الجزائر

75 بالمئة نسبة تقدم الأشغال بمشروع “هامّ” للغاز بعين أميناس

75 بالمئة نسبة تقدم الأشغال بمشروع “هامّ” للغاز بعين أميناس

بيع “خردة” سونلغاز وسوناطراك تحت الطاولة!

بيع “خردة” سونلغاز وسوناطراك تحت الطاولة!

المصادقة على قانوني الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر

المصادقة على قانوني الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر

مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية حول استرجاع الأموال المنهوبة

مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية حول استرجاع الأموال المنهوبة

نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات

نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد