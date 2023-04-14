اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا لأنترنت التدفق العالي

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد “ايدوم فيبر” (Idoom Fibre) ذات التدفق العالي لفائدة زبائنها ابتداء من يوم الخميس.

وفي بيان لها، كشف اتصالات الجزائر “عن إطلاق عرضها الجديد « Idoom Fibre » ابتداء من الخميس الموافق لـ 13 أبريل 2023”.

وأشارت الشركة إلى أنه “أصبح بإمكان الزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض idoom Adsl إلى عرض idoom fibre اكتتاب الاشتراك في تدفقات 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دينار مع الاستفادة من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط”.

وأضاف ذات المصدر أنه “يمكن للزبائن الخواص الذين ينتقلون من عرض Idoom 4G LTE إلى عرض FTTH اكتتاب الاشتراك في تدفقات تتراوح ما بين 15 ميغا و300 ميغا بـ 0 دينار ويستفيدون من مودم الألياف البصرية وتكاليف الربط، وذلك بشرط إعادة جهاز المودم 4G LTE الذي يكون فعالا لدى اتصالات الجزائر”.

ومن جانب آخر، قامت “اتصالات الجزائر بخفض أسعار عرض Idoom Fibre بالنسبة للزبائن الخواص الجدد الراغبين في اكتتاب الاشتراك في تدفق 50 ميغا فما فوق”.

وأوضحت أن عرض 50 ميغا أصبح بسعر 2799 دج بدلا من 2999 دج، عرض 100 ميغا بـ 2999 دج بدلا من 3599 دج، عرض 200 ميغا بسعر 3599 دج بدلا من 4999 دج وأخيرا عرض 300 ميغا بسعر 3999 دج بدلا من 6999 دج.