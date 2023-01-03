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اتصالات الجزائر تعلن عن خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تعلن عن خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني
ح.م

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن تفعيل خدمات وميزات جديدة على فضاء الزبون المتاح عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه أصبح بإمكان زبائن اتصالات الجزائر تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية، وعرض الخدمات الإضافية والاطلاع على جميع المعاملات المنجزة. عبر الموقع الرسمي.

وأضافت: للاستفادة بكل أريحية من خدمة التعبئة الاحتياطية “Idoomly”، ما على الزبون سوى تسجيل الدخول إلى فضاء الزبون والضغط على زر “تفعيل” خدمة التعبئة الاحتياطية للاستفادة من 96 ساعة أنترنت إضافية.

علاوة على ذلك، يمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاطلاع، عبر فضاء الزبون، على كافة عمليات التعبئة وتسديد الفواتير التي تم إجراءها سواء عبر الاتصال بالرقم 1500 الخادم الصوتي التفاعلي، أو عن طريق موقع الدفع الإلكتروني وكذا على مستوى الوكالات التجارية، يشير المصدر ذاته.

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