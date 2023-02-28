اتصالات الجزائر تعلن عن عرض جديد

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضا جديدا لفائدة زبائنها من لاعبي وهواة ألعاب الفيديو.

واقترح المؤسسة عرضا اطلقت عليه اسم “Idoom Fibre Gamers” وهو مصمم خصيصا ليستجيب لتطلعات هذه الفئة ويتيح لها الاستمتاع بألعاب الفيديو رفقة لاعبين آخرين.

ويقدم العرض تدفقات أنترنت جد عالية ومختلفة من بينها 20 ميغا بت في الثانية، 50 ميغا بت في الثانية و100 ميغا بت في الثانية.

كما قامت المؤسسة بإدراج خاصية الـ Upload بقدرات تصل إلى غاية 60 ميغا بت في الثانية، بالإضافة إلى تخفيض زمن الاستجابة (Ping).

من جانب آخر، تعرض اتصالات الجزائر العديد من أكسسوارات ألعاب الفيديو (خوذات، لوحات المفاتيح، فأرات الحاسوب، ميكروفونات…) حيث ستكون متوفرة على مستوى وكالاتها التجارية في حدود الكمية المتوفرة.

ودعت المؤسسة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: https://www.algerietelecom.dz/…/idoom-fibre-gamers-prod176