اتصالات الجزائر تعلن عن عرض خاص بعيد الفطر

أعلنت اتصالات الجزائر عن عرض خاص بالهاتف الثابت خلال يومي العيد، يتضمن مكالمات مجانية نحو الثابت المحلي والوطني.

واقترحت اتصالات الجزائر مكالمات هاتفية بـصفر (0) دينار وغير محدودة من الثابت إلى الثابت وشبكة VoLTE عبر كامل التراب الوطني خلال يومي العيد”.

وحسب بيان لشركة فيمكن استفادة زبائنها المشتركون في عرض Fixe Idoom من مكالمات بسعر 2 دج/الدقيقة من الهاتف الثابت إلى جميع شبكات الهاتف النقال”.

وأشار البيان إلى أن ذات الشركة “تضمن استمرارية خدماتها على مستوى الوكالات التجارية خلال ثاني أيام العيد وهذا من 10.00 سا إلى 15.00 سا بالنسبة للمناطق الشمالية ومن 08.00 سا إلى 13.00 سا بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن”.

واشارت إلى أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة هي الرويبة، برج البحري، القبة، المحمدية، بن مهيدي، بئر مراد رايس، حيدرة، زرالدة، عين البنيان، الأبيار، بن عكنون.

أما على مستوى الولايات الأخرى، فالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة هي وحدها المعنية بالتوقيت سالف الذكر.