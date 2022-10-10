اتصالات الجزائر تعلن عن عرض لفائدة الأساتذة والمعلمين

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضا حصريا لفائدة الأساتذة والمعلمين لتمكينهم من تقديم محاضرات عن بعد.

وعبر منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشفت اتصالات الجزائر عن خدمة “ZOOM” للمحاضرات عن بعد والموجهة للمعلمين والأساتذة بسعر استثنائي.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك في الخدمة يكون على مستوى مختلف الوكالات التجارية، حيث سيكون على المعنيين دفع مبلغ 25000 دج بدلا من 31000 دج، و هذا في الفترة من 10 أكتوبر إلى غاية 09 نوفمبر 2022.