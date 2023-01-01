اتصالات الجزائر تعلن عن عروض العام الجديد

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضها الجديد المتمثل في اشتراك 4G مع أجهزة المودم بسعر مميز.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن العرض متوفر بـ 4500 دج ويحصل الزبون معه على مودم الجيل الرابع + 150 جيغا حجم أنترنت مهدى + مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني ونحو شبكة Idoom 4G

وتابعت أن عرض الجيل الرابع 4 جي ايدوم يوفر فئات تعبئة رائعة:

– 150 جيغا بـ 1500 دج، صالحة لمدة شهر

– 300 جيغا بـ 2500 دج، صالحة لمدة شهرين

– 450 جيغا بـ 3500 دج صالحة لمدة 3 أشهر

– 1024 جيغا بـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر