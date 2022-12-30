اتصالات الجزائر تفتح وكالاتها التجارية الجمعة لهذا الغرض

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر أن وكالاتها ستكون مفتوحة طوال يوم الجمعة لتمكين زبائنها من الاستفادة من العروض الترويجية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسوك، أكدت المؤسسة أن وكالاتها التجارية ستبقى في الخدمة يوم الجمعة حتى الثامنة ليلا، ليتمكن الزبائن من الاشتراك في عرض الجيل الرابع Idoom 4G خاصة مع توفر أجهزة مودم الجيل الرابع على مستوى هذه الأخيرة.

وأوضحت المؤسسة أن العرض المقدم يمنح مودم الجيل الرابع و150 جيغا حجم أنترنت مهدى بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني ونحو شبكة Idoom 4G وهذا بمبلغ بـ 4500 دج.