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اتصالات الجزائر “تكرّم” المشرفين على خدمة الزبائن في مواقع التواصل (صور)

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر “تكرّم” المشرفين على خدمة الزبائن في مواقع التواصل (صور)
ح.م
هؤلاء من يردّ على تعليقات زبائن اتصالات الجزائر

أشرف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل بن تومي يوم الإثنين، على تكريم مستشاري مصلحة الزبائن القائمين على منصات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن تومي في منشور على فيسبوك، إن تكريم هؤلاء الموظفين، جاء نظير تحقيقهم “مردودا عاليا من حيث عدد الانشغالات المتكفّل بها. وسرعة تجاوبهم مع التعليقات والرسائل”.

ودعا المسؤول موظّفيه بالمناسبة، إلى “المحافظة على هذه المردودية ومضاعفتها”. مؤكدا ضرورة أن تكون المؤسسة “دائما أقرب، في خدمة الزبائن على أحسن وجه”.

ويتابع صفحة اتصالات الجزائر على فيسبوك، أكثر من 1.2 مليون مستخدم. يُضاف إليها ما يزيد عن 512 ألف متابعا على موقع تويتر، ونحو 56 ألف متابعا في انستاغرام.

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