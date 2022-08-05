إتصالات الجزائر تكشف عن عدد المشتركين في خدمة أنترنت التدفق العالي

كشفت اتصالات الجزائر عن تحقيق رقم استثنائي يتمثل في ربط 100 ألف زبون بخدمة الأنترنت عالية التدفق منذ بداية السنة.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ربط مائة ألف (100000) زبون بخدمة أنترنت الألياف البصرية عالية التدفق منذ بداية سنة 2022.

وأشارت المؤسسة إلى تحقيق زيادة بنسبة 117% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

الوكالة الافتراضية.. اتصالات الجزائر تعلن عن خدمة جديدة

وفي 30 جويلية 2022، أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر، وكالة افتراضية تتيح لزبائنها إمكانية الاطلاع، عبر الأنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات، “ربحا للوقت وتجنبا لتنقلات”.

وأفاد بيان للمؤسسة أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة متاحة على مدار 24 سا, 7 أيام في الأسبوع, عبر الرابط store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz.

و يتيح هذا الفضاء للزبائن إمكانية الاطلاع, عبر الأنترنت, على تشكيلة واسعة من العروض والخدمات التي تقترحها اتصالات الجزائر من أجل توفير الوقت وتجنب التنقلات إلى الوكالات التجارية.

و أضافت المؤسسة أن هذا الحل الافتراضي الذي تم تطبيقه بتقنية ثلاثي الأبعاد 3D و 360 يتضمن ثلاثة (03) فضاءات (فضاء الاستقبال, فضاء مخصص لعرض الأجهزة والخدمات المسوقة عبر الشبكة التجارية “متجر Idoom” وفضاء حصري.

كما جددت اتصالات الجزائر, من خلال هذا الفضاء التجاري الرقمي, “التزامها تجاه زبائنها من أجل التكفل باحتياجاتهم وضمان استمرارية خدماتها الإلكترونية”.