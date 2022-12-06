اتصالات الجزائر تكشف عن عرض أنترنيت جديد

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا جديدا لفائدة زبائنها، يخص عمليات التعبئة بالأنترنت.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه عند تعبئة اشتراكات الأنترنتIdoom ADSL ، Idoom VDSL أو Idoom Fibre سيتحصل الزبون على علاوة استثنائية.

العرض سيكون صالحا لمدة 30 يوما اعتبارا من 06 ديسمبر 2022، لعمليات التعبئة من خلال تذاكر أو بطاقات التعبئة وكذا من خلال الدفع الالكتروني. يشير المصدر ذاته

ويُمنَح الـعرض في حدود تعبئتين (02) خلال مدة صلاحية العرض الترويجي.